مدرب فريال عبدالعزيز: مشاعرنا بعد تكريم السيسي لا توصف

أعرب هاني قشطة، مدرب فريال عبدالعزيز صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للأبطال الأولمبيين الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت مؤخرًا في اليابان.





وقال "قشطة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "مشاعر التكريم لا توصف خاصة أن الرئيس بعدما فازت فريال بـ(الذهبية) عمل مداخلة وبارك لها على التلفزيون المصري، وهذا يؤكد أنه متابعنا ويدفعنا معنويًا، وإن شاء الله نكون دائما تحت حسن ظنه".



