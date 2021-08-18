Advertisements
مدرب فريال عبدالعزيز: مشاعرنا بعد تكريم السيسي لا توصف
الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 03:53 ص
شيماء حسن
Advertisements
أعرب هاني قشطة، مدرب فريال عبدالعزيز صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للأبطال الأولمبيين الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت مؤخرًا في اليابان.
وقال "قشطة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "مشاعر التكريم لا توصف خاصة أن الرئيس بعدما فازت فريال بـ(الذهبية) عمل مداخلة وبارك لها على التلفزيون المصري، وهذا يؤكد أنه متابعنا ويدفعنا معنويًا، وإن شاء الله نكون دائما تحت حسن ظنه".
وأضاف: "دخول الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020 كان حلم ليا وأنا بلعب واتحقق وأنا مدرب، ولكن هذه الدورة كانت أول وآخر دورة لدخول لعبة الكاراتيه كلعبة أولمبية، ولكن سنكون حاضرين بالميداليات في كل الدورات الثانية ونتمنى أننا نشرف مصر ونرفع علمها ونزود رصيد مصر من الميداليات الأخرى".
Advertisements