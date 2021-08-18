لقاء الخميسي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت لقاء مع ببنطال أسود وقميص أبيض، وشعر منسدل مع ربطه عنق زرقاء، وجاءت التعليقات مثل "الجميلة، زي القمر".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي مسلسل" ضد الكسر" وهو من بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، مصطفي درويش، تارا عماد، هشام إسماعيل، ومن تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.