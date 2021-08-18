هاني سلامة يوجه رسالة لطلبة الثانوية العامة

نشر الفنان هاني سلامة، عبر صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، رساله وجهها لطلبة الثانوية العامة، بعد ظهور نتيجتهم اليوم.



وعلق قائلا:"مبروك لكل أخواتي اللي نجحوا النهاردة في الثانوية_العامة.. وللشطار اللي جابوا المجموع اللي عايزينه أدخلوا الكلية اللي بتحبوها والمهنة اللي نفسكم فيها مش اللي المجموع جابها".



وأضاف:"ولكل اللي ماجبوش المجموع اللي نفسهم فيه أوعوا تتكسروا ولا تحبطوا أنتوا لسه في أول الطريق المهم تدورا على حاجة بتحبوها واجتهدوا فيهاوخليكوا دايما واثقين أن ربنا مش هيخذل أبدا أي مجتهد".





يذكر أن آخر أعمال هاني سلامة مسلسل" بين السما والارض " العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا