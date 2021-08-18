بالأحمر.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة لها وهي مرتدية بليزر باللون الأحمر وتوب باللون الأسود.





وكشفت هنا الزاهد مؤخرا فى لقاء مع برنامج "et بالعربى"، عن الشائعات التي أنتشرت خلال الأيام الماضية حول حملها، وذلك بعد ظهورها بوزن زائد.





قالت هنا في البرنامج "ظهورى فى بعض المناسبات بوزن زائد دفع البعض للتخمين بأنى حامل وهو أمر عار تماما من الصحة وكل ما فى الأمر أن وزنى كان زائدا 3 كجم".



يذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل" النمر" وهو من بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، محمد رياض، بيومي فؤاد، علاء مرسي، إخراج شيرين عادل، تأليف محمد صلاح العزب.