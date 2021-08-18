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صلاح عبد الله يحتفل بإقتراب الزمالك من الفوز بدرع الدوري.. فماذا قال؟

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 02:27 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشر الفنان صلاح عبد الله، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر" تغريدة بحتفل فيها باقتراب فوز الزمالك بدرع الدوري.

حيث علق قائلا:"دى ليلة بيضا يا عينى.. واللى بيحبنى يهنينى، واللى هيعُك.. هسُك عالبوك.. وأعمله بلوك".



من المعروف عن الفنان صلاح عبد الله انتمائه وتشجيع نادي الزمالك، حيث احتفل بفوز الزمالك على وادى دجلة، والاقتراب من لقب بطولة الدورى بعد غياب 6 مواسم، خاصة بعد تعثر منافسه الأهلى.

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