شاهد.. أول تعليق من الأولى على الجمهورية بالثانوية العامة "إعاقة حركية"

أجرى الإعلامي عمرو خليل، حوارًا مع الطالبة أسماء محمد عبد السلام الأولى على الجمهورية (دمج تعليمي- إعاقة حركية) ووالدها ووالدتها بعد حصولها على المركز الأول بمجموع 408 درجات.





وقال والدها في حواره عبر تطبيق زووم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن مشاعرهم بعد مؤتمر وزير التربية والتعليم كانت لا توصف، مضيفًا: "ربنا عوض صبرنا خيرًا".





من جانبها قالت والدة أسماء: "الحمد لله على اللي وصلت له أسماء، وإحنا كنا متابعين معاها وكان عندها رغبة في استكمال تعليمها والحمد لله تفوقت".





أما "أسماء"، فقالت: "الامتحانات كانت سهلة عليها وكويسة، وربنا يختارها المناسب لها".





وزير التعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة

وكان قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تكريم أوائل الثانوية العامة هذا العام سيتم بشكل مختلف عن تكريمهم بالهاتف في غرف مغلقة، لافتًا إلى أنه تقرر تكريمهم على الهواء مباشرة.





وأضاف "شوقي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن عدد أوائل الثانوية العامة هذا العام 47 طالب، وقام بتهنئة الأوائل على الهواء بذكر اسماءهم والمجموع الذي حصلوا عليه.





وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطالبة فريدة مؤمن إبراهيم خليل، من الإسكندرية، الأول على الثانوية العامة بالشعبة الأدبية حاصلة على مجموع 388 درجة، بينما الطالبة فاطمة محمد عبد اللطيف من الدقهلية، الحاصلة على 404 درجة، الأول على الثانوية العامة بالشعبة العلمية علوم، والطالبة عهد مصطفى الشرقاوي، من الغربية، الأول على الثانوية العامة بالشعبة العلمية رياضة الحاصلة على 404 درجة.



