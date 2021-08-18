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ريهام السهلي تكشف مستجدات الحالة الصحية للإبراشي: "راجع قريب" (فيديو)

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 12:46 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الإعلامية ريهام السهلي، مستجدات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، قائلًة إن حالته تحسنت بشكل كبير وأصبحت مستقرة.

وأضافت "السهلي"، خلال تقديم برنامجها "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الثلاثاء، أن الإعلامي وائل الإبراشي سيعود قريبًا لعمله.

وأعربت الإعلامية، عن أملها في أن يعود الإبراشي لعمله ويظهر على الشاشة قريبًا.

يذكر أن الإعلامي وائل الإبراشي يعاني من الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ عدة شهور ويخضع للعلاج.

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وائل الإبراشي بوابة الفجر الفجر الحالة الصحية للإبراشي

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