ريهام السهلي تكشف مستجدات الحالة الصحية للإبراشي: "راجع قريب" (فيديو)

كشفت الإعلامية ريهام السهلي، مستجدات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، قائلًة إن حالته تحسنت بشكل كبير وأصبحت مستقرة.





وأضافت "السهلي"، خلال تقديم برنامجها "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الثلاثاء، أن الإعلامي وائل الإبراشي سيعود قريبًا لعمله.





وأعربت الإعلامية، عن أملها في أن يعود الإبراشي لعمله ويظهر على الشاشة قريبًا.



