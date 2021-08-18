"ممكن التفوق يبقى نقمة".. أحمد أمين يوجه رسالة لطلبة الثانوية العامة

نشر الفنان أحمد أمين، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، بوست يحكي فيه قصته مع الثانوية العامه، ووجه رسالة لطلبة الثانوية العامة.



حيث قال:"لما بفتكر ثانوية عامة بشكر الواحد في المية اللي مجاش.. لو كان جه معرفش كنت هبقى فين!

، فرقت معايا ع جزء من عشرة في المية.. عشان أدخل إعلام الكلية اللي كنت عايزها ساعتها.. فدخلت فنون جميلة.. واشتغلت في الصحافة لحد ما وصلت رئيس تحرير وأنا مش إعلام".





وأضاف:" بعدها بقيت ممثل وأصحابي من فنون جميلة بقو فريقي اللي عملنا مع بعض البلاتوه،

أنا عارف يوم النتيجة بتبقى زعلان أو فرحان علشان فاكر إن دي نتيجة مرحلة".



وتابع:" لكن الحقيقة إنها بداية مجموعة اختيارات كتيير.. كلها ممكن توصل للنجاح عادي جدًا.. أصل النجاح مش مرحلة من الدراسة.. ده مشوار كبير وطريق طويل وتغييرات كتير.. ممكن التفوق يبقى نقمه وممكن عدمه يبقى نعمة.. المهم هنكمل إزاي وهنختار إيه".



واختتم حديثه قائلا:"مبروووك من قلبي لكل الناس اللي طلعت نتيجتهم بغض النظر عن نتيجتهم.. مبروك عليك بداية اختياراتك! ".