ثغرة جديدة في عقد هالاند مع بروسيا دورتموند

حسم مسؤولو بروسيا دورتموند الألماني موقفهم من رحيل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





عقد إيرلينج هالاند مع بروسيا دورتموند

و أكدت تقارير صحفية أن المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل، حتى نهاية عقده.





من جانبه ذكرت صحيفة "سكاي سبورت ألمانيا" عن مفاجأة بشأن الشرط الجزائي الذي يتضمنه عقد النجم النرويجي إيرلينج هالاند مع النادي الألماني، والذي ينص على إمكانية رحيله بحلول صيف 2022 مقابل 75 مليون يورو فقط.





وتابعت الصحيفة أن عقد النجم النرويجي إيرلينج هالاند مه بروسيا دورتموند يتضمن بنودًا تتيح للنادي الحصول على 90 مليون مقابل رحيل اللاعب لأي ناد آخر.





وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أنه بإمكان نادي بروسيا دورتموند الألماني الحصول على مقابل أعلى حال نجاحه في التتويج بلقب البوندسليجا على الأقل.



