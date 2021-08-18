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سامح حسين يوجه رسالة لطلبة الثانوية العامة فماذا قال؟

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 03:53 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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قال الفنان سامح حسين في فيديو شاركه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، أنه لا يوجد منزل في مصر لا يوجد به ثانوية عامة، وأن حالة التوتر هذه تحدث كل عام بالميعاد نفسه مع إعلان النتيجة.


واستعاد ذكرياته أثناء ظهور نتيجته حيث قال:"أنا أيام النتيجة بتاعتي كنت قاعد باصطاد سمك عادي جدا وكان حلم حياتي أدخل هندسة وربنا ما وفقنيش، عيطت شوية وخلاص رحت كلت حواوشي على طول اللي فاته حلم يدور على الحلم اللي بعيده ويعافر".

وأضاف:"ما حدش ليه دعوة يا جماعة بمجموع ابن خالته ولا مجموع بنت خالته. وعايز أقول حاجتين لا ينتهو، الأحلام والحواوشي، والف مبروك للي نجحوا وهارد لاك للي ربنا لم يوفقه دوروا على حلم تاني وما تيأسوش".

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