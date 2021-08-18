عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

شهدت غرف خلع ملابس الفريق الأول بنادي الزمالك حالة من الفرح بعد تعثر الغريم التقليدي الأهلي أمام طلائع الجيش سلبيا.





ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز، في الوقت الذي تعادل الأهلي مع طلائع الجيش سلبيا بنفس الجولة.





وبمجرد نهاية مباراة الأهلي وطلائع الجيش، شهدت غرفة ملابس الزمالك فرحة كبيرة وهتافات بين اللاعبين بعد توسيع الفارق مع المنافس لـ4 نقاط كاملة.



