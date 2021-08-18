عاجل.. نجم طلائع الجيش يكشف حقيقة اتصاله بشيكابالا

رد إسلام جمال مدافع فريق طلائع الجيش على ما أثير بشأن اتصاله بشيكابالا لاعب فريق الزمالك عقب مباراة اليوم.





وقال جمال في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" :"مش عارف أمسك تليفوني من الأساس من بعد المباراة بسبب ضغط الاتصالات".





وتابع :"لم أتصل بشيكابالا ولم يحدث أي تواصل بيننا وكل ما أثير في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة".





ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز، في الوقت الذي تعادل الأهلي مع طلائع الجيش سلبيا بنفس الجولة.





