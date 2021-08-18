Advertisements

عاجل.. نجم طلائع الجيش يكشف حقيقة اتصاله بشيكابالا

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 12:50 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements
رد إسلام جمال مدافع فريق طلائع الجيش على ما أثير بشأن اتصاله بشيكابالا لاعب فريق الزمالك عقب مباراة اليوم.

وقال جمال في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" :"مش عارف أمسك تليفوني من الأساس من بعد المباراة بسبب ضغط الاتصالات".

وتابع :"لم أتصل بشيكابالا ولم يحدث أي تواصل بيننا وكل ما أثير في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة".

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز، في الوقت الذي تعادل الأهلي مع طلائع الجيش سلبيا بنفس الجولة.


أخبار تهمك

عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة خصم 3 نقاط من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة خاصة من سيد عبد الحفيظ إلى جماهير الأهلي عقب التعادل مع طلائع الجيش

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مكالمة هاتفية تحسم صفقة القرن لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي ينفجر غضبا بسبب موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين آرسنال وبرشلونة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري من سيد عبدالحفيظ بعد تعادل الأهلي مع طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

وكيل رونالدو يحسم وجهة اللاعب المقبلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد التعثر المفاجىء أمام طلائع الجيش في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تغييرات بالجملة.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام دجلة

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل إصابة نجم الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

هتاف باسم الزمالك والاتصال بشيكابالا.. نجم الطلائع يكشف الحقيقة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| 5 حالات وفاة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

رونالدو يصدم ريال مدريد بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

12:41 ص

وكيل رونالدو يحسم وجهة اللاعب المقبلة

02:27 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة خصم 3 نقاط من الزمالك

06:29 م

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد التعثر المفاجىء أمام طلائع الجيش في الدوري

11:10 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان