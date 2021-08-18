عاجل.. عبدالمنصف يرد على التفويت للزمالك

علق محمد عبدالمنصف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، على ما يتردد بخصوص تفويت المباراة لنادي الزمالك، حتى ينجح في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.





وكان وادي دجلة قد خسر بهدف دون رد، أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز، ليقترب الأبيض من التتويج باللقب الثالث عشر في تاريخه.





وقال عبدالمنصف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "ما يحدث في الفترة الأخيرة من اتهامات بالتفويت يسيء للكرة المصرية، وسمعة لاعبيها".





وتابع، "ما حدث معي قبل مباراة الزمالك إن حدث مع أي حارس آخر كان ممكن ينزل المباراة فاقد لتركيزه تمامًا".





واستكمل، "الانتماءات شيء في كل مكان في العالم، لكن الشغل شغل، ومن المستحيل أن يتم خلط الأمور، لا يوجد لاعب يريد أذية نفسه من أجل أي نادٍ آخر مهما كان، لذلك من يتهم اللاعبين بالتفويت عيال فاضية".





وأكد أنه يهدف إلى تجاوز رقم توتي القياسي، مشيرًا إلى أن الأرقام القياسية التي يسعى لتحقيقها سوف تأتي بالعمل والمجهود وليس بالتفويت، مضيفًا، "من لا يعلم ذلك عليه أن يبحث في تاريخي جيدًا".





وأضاف، "فرص بقاء وادي دجلة في الدوري الممتاز أصبحت صعبة، نحتاج إلى الفوز في المباريات الثلاث المقبلة، وما أركز عليه في الوقت الحالي هو القتال من أجل الاستمرار في الدوري الممتاز".



