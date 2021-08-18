Advertisements

عاجل.. عبدالمنصف يرد على التفويت للزمالك

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 01:23 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
علق محمد عبدالمنصف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، على ما يتردد بخصوص تفويت المباراة لنادي الزمالك، حتى ينجح في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

وكان وادي دجلة قد خسر بهدف دون رد، أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز، ليقترب الأبيض من التتويج باللقب الثالث عشر في تاريخه.

وقال عبدالمنصف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "ما يحدث في الفترة الأخيرة من اتهامات بالتفويت يسيء للكرة المصرية، وسمعة لاعبيها".

وتابع، "ما حدث معي قبل مباراة الزمالك إن حدث مع أي حارس آخر كان ممكن ينزل المباراة فاقد لتركيزه تمامًا".

واستكمل، "الانتماءات شيء في كل مكان في العالم، لكن الشغل شغل، ومن المستحيل أن يتم خلط الأمور، لا يوجد لاعب يريد أذية نفسه من أجل أي نادٍ آخر مهما كان، لذلك من يتهم اللاعبين بالتفويت عيال فاضية".

وأكد أنه يهدف إلى تجاوز رقم توتي القياسي، مشيرًا إلى أن الأرقام القياسية التي يسعى لتحقيقها سوف تأتي بالعمل والمجهود وليس بالتفويت، مضيفًا، "من لا يعلم ذلك عليه أن يبحث في تاريخي جيدًا".

وأضاف، "فرص بقاء وادي دجلة في الدوري الممتاز أصبحت صعبة، نحتاج إلى الفوز في المباريات الثلاث المقبلة، وما أركز عليه في الوقت الحالي هو القتال من أجل الاستمرار في الدوري الممتاز".

أخبار تهمك

عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة خصم 3 نقاط من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

مكالمة هاتفية تحسم صفقة القرن لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد التعثر المفاجىء أمام طلائع الجيش في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| 5 حالات وفاة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

نجم الأهلي ينفجر غضبا بسبب موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

هتاف باسم الزمالك والاتصال بشيكابالا.. نجم الطلائع يكشف الحقيقة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين آرسنال وبرشلونة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل إصابة نجم الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

وكيل رونالدو يحسم وجهة اللاعب المقبلة

منذ أقل من ساعتين

تغييرات بالجملة.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام دجلة

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري من سيد عبدالحفيظ بعد تعادل الأهلي مع طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

رونالدو يصدم ريال مدريد بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة خاصة من سيد عبد الحفيظ إلى جماهير الأهلي عقب التعادل مع طلائع الجيش

منذ ساعتين و 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

12:41 ص

وكيل رونالدو يحسم وجهة اللاعب المقبلة

02:27 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة خصم 3 نقاط من الزمالك

06:29 م

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد التعثر المفاجىء أمام طلائع الجيش في الدوري

11:10 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان