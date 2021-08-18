صفقة تبادلية كبرى بين آرسنال وبرشلونة

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن وجود صفقة كبرى يتم التحضير لها بين آرسنال الإنجليزي وبرشلونة الاسباني قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في نهاية الشهر الحالي.





وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير الانتقالات في أوروبا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن تقارير صحفية بريطانية زعمت أن برشلونة يرغب بقوة في التعاقد مع الجابوني أوباميانج نجم آرسنال وأن النادي الكتالوني مستعد للتخلي عن نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو إلى الجانرز كجزء من الصفقة.





وأكد فابريزيو رومانو أن برشلونة لا يتفاوض حاليًا من أجل التعاقد مع أوباميانج نجم آرسنال.





وأفاد فابريزيو رومانو بأن أوباميانج ليس هدفا للنادي الكتالوني الآن والأولوية لدى برشلونةتتمثل في بيع اللاعبين.





وأوضح فابريزيو رومانو أنه لا يوجد حتى الآن أي عرض أو مفاوضات بشأن كليمنت لينجليت كما أن موقف صامويل أومتيتي وميراليم بيانيتش سيتضح قريبًا.





وألمح فابريزيو رومانو أن برشلونة يبحث عن مهاجم جديد في الصيف الحالي عقب رحيل ليونيل ميسي وإصابة عثمان ديمبلي وسيرجيو أجويرو.





ولفت فابريزيو رومانو أن أوباميانج سجل 14 هدفا مع آرسنال في الموسم الماضي إلا أن المدفعجية فشلوا في التأهل إلى البطولات الأوروبية لأول مرة منذ 25 عامًا.



