تصريحات مثيرة من سيد عبد الحفيظ بعد تعادل الأهلي مع طلائع الجيش

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن أسباب دفعت لابتعاد بطولة الدوري عن الفريق بعد التعادل مع طلائع الجيش سلبيًا.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "بالفم المليان، لا تثق في أي شيء الا لما يكون على ارض الواقع".





وتابع "متثقش في أي حد وفي كلام حد من أهل الثقة، العقل والمنطق مش بيتطبق على الجميع، في الأولمبياد كان في عدد مباريات متفق عليها، اتحطت مباراة الزمالك واسوان علشان تكافوء فرص، شيلتها ليه تاني؟".





وواصل "المنتخب الاولمبي خلص يوم 31 في طوكيو، انا الي عندي 6 لعيبة لعبت يوم 4 على طول ومتكلمتش".





وأضاف "ليه بقول كدة، علشان ممكن بكرة الصبح الاقي في توقف دولي ويحطلي ماتش مباراة كاس ولا حاجة".





وأردف عبد الحفيظ "مفيش نقاش اننا غلطنا مكنش ينفع ابدا ابدا ان الضغط بتاع المباريات دي يتوافق عليه، غلطانين وبنعتذر عن حاجات كتير، الي راح خلاص راح، زي ما عملنا انجازات في عدد قليل جدًا، تم ضغطنا محليًا في مباريات كتير".





وأختتم مدير الكرة "بنعتذر لكن مش عاوز الناس تنسى انك خدت بطولات في وقت قليل، مش هصوت لكابتن وجيه أحمد هو شايف ان حكامه 100%، صاحب القرار في المباريات المصيرية المفروض انه يكون حكم الساحة، هاته يشوف اللقطة، الكورة جت في العارضة وطلعت برة واتحسبت في مباراة الزمالك".



