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رسالة خاصة من سيد عبد الحفيظ إلى جماهير الأهلي عقب التعادل مع طلائع الجيش

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي رسالة لجماهير ناديه عبر التعادل مع طلائع الجيش سلبيًا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "بطولة الدوير بتصعب جدًا جدًا".

وتابع "بنتأسف على بطولة كانت في المتناول، اللعيبة دي في 7 و لا 8 شهور لعبت مباريات كتير،الأهلي فريق مجهد وميت بمعنى الكلمة، اتحدى نادي زي ليفربول يلعب كل 48 ساعة".

وواصل "اللعيبة دي واخدة بطولات دوري افريقيا وكأس سوبر وبطولات كتير في مرحلة زمنية قليلة قوي".

وأضاف "كمسؤول أو لاعب او واحد في المجال، عمري ما شوفت دوري 50% منه كل 48 ساعة بتتلعب مباراة، اتحدى لو في فرقة لعبت نص مبارياتها في الضغط ده، لما كنت بلعب في رمضان كل 48 ساعة كان فين تكافوء الفرص".

وأردف عبد الحفيظ " اعمل احصائية شوف لعبنا كام مرة لعبنا كل 48 ساعة، اكتر من 50% من المباريات".

وأختتم مدير الكرة بالأهلي " مكالمتي مهمة جدا اننا نقف على ارض الواقع، اللعيبة عملت أداء كويس في 80% من المباريات الي خاضتها في الموسم، الدوري البطولة المحببة الأمور بتبعد، لكن بدي أسباب كان لها عامل مؤثر في ابتعاد الدوري".

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