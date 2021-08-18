انتحار عاطل لفشله في العلاج من الإدمان بالقليوبية

تخلص عاطل من حياته بالانتحار شنقا لفشله في العلاج من الإدمان، بعد أن قام بشنق نفسه، جرى التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة العامة التحقيق.





وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من العقيد ناصر الجمال مأمور قسم قها، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بانتحار شخص داخل مسكنه.



