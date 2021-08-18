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انتحار عاطل لفشله في العلاج من الإدمان بالقليوبية

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 03:05 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تخلص عاطل من حياته بالانتحار شنقا لفشله في العلاج من الإدمان، بعد أن قام بشنق نفسه، جرى التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من العقيد ناصر الجمال مأمور قسم قها، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بانتحار شخص داخل مسكنه.

وتبين قيام المدعو "ع.أ" 35 سنة، عاطل ومقيم الحسانية بربط إشارب فى سقف منزله المعرش بالخشب، وشنق نفسه مما أدى إلى مصرعه، وذلك لفشله فى العلاج من الإدمان، جرى التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بوابة الفجر انتحار الفجر الدقهلية

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