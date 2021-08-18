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عاجل.. أول تعليق من الزمالك على حسم الدوري

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 01:55 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على فريق وادي دجلة أمس ضمن مباريات الجولة ال 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أن فريقه لم يحسم بعد بطولة الدوري رغم تعادل الأهلي مع طلائع الجيش.

وقال لبيب في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" :"مبروك النقاط الثلاث في مباراة اليوم فقط".

وتابع :"بطولة الدوري لم تحسم بعد وتركيزنا منصب على باقي المباريات".

وأكمل :"لاعبو الزمالك رجال ومقاتلين ولم يقصروا في كل المباريات الماضية وننتظر منهم المزيد في المواجهات المقبلة".

وأكد حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك أنهم بذلوا قصارى جهدهم طوال الفترة الماضية للحفاظ على استقرار النادي.

وأوضح لبيب في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" أن اللجنة سعت منذ اليوم الأول على تذليل كل العقبات أمام الفريق وخاصة على الناحية المالية".

وأكمل :"اللجنة المؤقتة على قلب رجل واحد وهناك تعاون كبير بيننا من أجل مصلحة النادي وتوزيع المهام بشكل مميز".

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