بنزيما كلمة السر في انضمام كيليان مبابي لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن دور كريم بنزيما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، في مفاوضات الملكي مع كيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وبحسب التقارير، فإن بنزيما يتوسط لـ فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، ببعض الاتصالات مع مبابي، من أجل التوصل إلى اتفاق حول الأمور الشخصية في عقده مع النادي الملكي.





وأوضحت، أن بنزيما يقوم بتحريض مبابي على الالتزام بموقفه في رفض إغراءات نادي باريس سان جيرمان، التي يتبناها ناصر الخليفي من أجل تجديد عقده.





وأشارت إلى أن، بنزيما أخبر كيليان مبابي ان ريال مدريد سيحاول إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وإن لم يحدث ذلك، عليه الانتظار حتى الموسم المقبل.



