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وكيل رونالدو يحسم وجهة اللاعب المقبلة

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 02:27 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن حقيقة مفاوضات البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، مع مانشستر سيتي هذا الصيف.

وزعمت تقارير إيطالية، أن خورخي مينديز، وكيل رونالدو، عرض خدمات اللاعب على مانشستر سيتي.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يوفنتوس يصرح دائمًا أنه لم يتلق أي عرض حتى الآن بشأن كريستيانو رونالدو".

وأضاف: "باريس سان جيرمان غير مهتم بالتعاقد مع رونالدو، ويخطط للإبقاء على كيليان مبابي هذا الموسم".

وختم: "لا يوجد اتصالات من مانشستر سيتي مع رونالدو، حيث إنهم يركزون الآن على صفقة هاري كين".

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في صيف 2022، لكن يرغب اللاعب في الرحيل الآن عن السيدة العجوز.

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