بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أسماء الراحلين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأكد الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت:" أن النيجيري جونيور أجاي أول الراحلين عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية".





وتابع شوبير:" من الممكن أن يرحل المالي اليو ديانج الي صفوف نادي جالاتا سراي التركي، خلال الميركاتو الحالي".









وأختتم:" استقر مسؤولو النادي الأهلي، على خروج والتر بواليا على سبيل الإعارة، بعدما ظهر بمستوى ضعيف خلال اللقاء الأخيرة".



