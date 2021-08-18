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بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 02:47 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أسماء الراحلين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت:" أن النيجيري جونيور أجاي أول الراحلين عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية".

وتابع شوبير:" من الممكن أن يرحل المالي اليو ديانج الي صفوف نادي جالاتا سراي التركي، خلال الميركاتو الحالي".


وأختتم:" استقر مسؤولو النادي الأهلي، على خروج والتر بواليا على سبيل الإعارة، بعدما ظهر بمستوى ضعيف خلال اللقاء الأخيرة".

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