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الجولة الثانية.. موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإسبانية لمتابعة ثاني مباريات برشلونة في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو يوم السبت 21 أغسطس 2021 على استاد سان ماميس معقل أتلتيك بيلباو وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

قدم برشلونة في الموسم الماضي آداءا متواضعا على الصعيدين المحلي والأوربي، حيث احتل المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة. أما بالنسبة لبطولة دوري أبطال أوروبا، فودع النادي الكتالوني البطولة من دور الستة عشرعلى يد باريس سان جيرمان الفرنسي.

في حين احتل أتلتيك بيلباو في الموسم الماضي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة ويسعى لحجز أحد المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم الحالي.

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