الجولة الثانية.. موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

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الجولة الثانية.. موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني
الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 03:00 ص
ريهام عبد المحسن
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تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإسبانية لمتابعة ثاني مباريات برشلونة في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.
ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو يوم السبت 21 أغسطس 2021 على استاد سان ماميس معقل أتلتيك بيلباو وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.
وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
قدم برشلونة في الموسم الماضي آداءا متواضعا على الصعيدين المحلي والأوربي، حيث احتل المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة. أما بالنسبة لبطولة دوري أبطال أوروبا، فودع النادي الكتالوني البطولة من دور الستة عشرعلى يد باريس سان جيرمان الفرنسي.
في حين احتل أتلتيك بيلباو في الموسم الماضي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة ويسعى لحجز أحد المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم الحالي.
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