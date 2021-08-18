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ميدو: بدلاء الزمالك أفضل من لاعبي الأهلي

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 03:20 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يتفوقون على لاعبي الأهلي، من الناحية البدنية.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "المستوى البدني لبدلاء الزمالك أفضل من الأهلي".

وتابع، "أوجه التحية لجهاز كارتيرون على اهتمامه الشديد بالجوانب البدنية خلال فترة التوقف، وأيضًا على المجازفة في التشكيل خلال مباراة وادي دجلة، لو الزمالك خرج بنتيجة سلبية، اللاعيبة دي كانت هتتقطع"

واستكمل، "مبروك للزمالك الفوز المستحق على وادي دجلة، لكن مش مبروك على الدوري الذي لم يحسم بعد، أتمنى ألا يأكل لاعبي الزمالك "الطعم بتاع حسم الدوري، البطولة مازالت في الملعب".

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