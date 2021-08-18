Advertisements

القباني: موسيماني السبب في تراجع مستوى أجايي

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 03:42 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
تحدث وائل القباني، نجم نادي الزمالك السابق، عن السبب وراء تراجع مستوى جونيور آجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الأخيرة.

وقال القباني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أجايي لاعب كبير، لكن الجهاز الفني للأهلي هو من تسبب في تراجع مستواه".

وتابع، "من الطبيعي الإجهاد الموجود لدي لاعبي الأهلي بسبب ضغط المباريات في كافة البطولات".

جدير بالذكر أن الأهلي تعادل سلبيًا دون أهداف أمام نظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز، أمس الثلاثاء.

أخبار تهمك

رسالة خاصة من سيد عبد الحفيظ إلى جماهير الأهلي عقب التعادل مع طلائع الجيش

منذ ساعتين و 38 دقيقة

وكيل رونالدو يحسم وجهة اللاعب المقبلة

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من سيد عبدالحفيظ بعد تعادل الأهلي مع طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

مكالمة هاتفية تحسم صفقة القرن لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

رونالدو يصدم ريال مدريد بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد التعثر المفاجىء أمام طلائع الجيش في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي ينفجر غضبا بسبب موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| 5 حالات وفاة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تفاصيل إصابة نجم الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة خصم 3 نقاط من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

هتاف باسم الزمالك والاتصال بشيكابالا.. نجم الطلائع يكشف الحقيقة

منذ حوالي 4 ساعات

تغييرات بالجملة.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام دجلة

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين آرسنال وبرشلونة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

12:41 ص

وكيل رونالدو يحسم وجهة اللاعب المقبلة

02:27 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة خصم 3 نقاط من الزمالك

06:29 م

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد التعثر المفاجىء أمام طلائع الجيش في الدوري

11:10 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان