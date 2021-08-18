القباني: موسيماني السبب في تراجع مستوى أجايي

تحدث وائل القباني، نجم نادي الزمالك السابق، عن السبب وراء تراجع مستوى جونيور آجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الأخيرة.





وقال القباني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أجايي لاعب كبير، لكن الجهاز الفني للأهلي هو من تسبب في تراجع مستواه".





وتابع، "من الطبيعي الإجهاد الموجود لدي لاعبي الأهلي بسبب ضغط المباريات في كافة البطولات".





جدير بالذكر أن الأهلي تعادل سلبيًا دون أهداف أمام نظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز، أمس الثلاثاء.



