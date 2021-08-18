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برشلونة يصدم أومتيتي بقرار ناري

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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قالت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم، أن صبر إدراة نادي برشلونة على الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق قد نفد.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإذا لم يقبل أومتيتي بالعروض المطروحه حالياً، فيجوز للنادي فسخ عقده من طرف واحد.

وأضافت الصحيفة: "النادي يتجه لخفض أجور لاعبيه، وكانو قد فسخوا عقد ماتيوس فيرنانديز من قبل، وقد يلجأون لفسخ عقد أومتيتي إذا لم يوافق على الرحيل".

وتابعت: "يشعر مسؤولو النادي الإسباني بالإحباط الشديد من موقف المدافع الفرنسي، الذي طلب فرصة أخيرة لإثبات جدارته في الموسم التحضيري ووافق الجهاز الفني على طلبه، وتم الاتفاق إذا لم يقتنع به كومان سيرحل".

وأردفت: "منحه كومان بعض الدقائق في أول مباراتين وديتين، قبل أن يخبر أومتيتي بأنه سيكون خارج حساباته، لكن الفرنسي لم يهتم بكلمته ولم يوافق على الرحيل".

وأشار التقرير إلى أن الكرة الآن في ملعب أومتيتي، إما أن يوافق على الرحيل، أو سيفسخ برشلونة عقده خلال أيام.

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