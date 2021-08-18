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الآن عبر موقع الفجر.. نتيجة الثانوية العامة 2021

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 03:57 ص
بوابة الفجر
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يقدم موقع الفجر خدمة معرفة نتيجة الثانوية العامة 2021 بالإسم ورقم الجلوس اليوم، حيث يستطيع الطالب معرفة النتيجة بضغطة واحدة من خلال موع الفجر.

ظهور نتيجة الثانوية العامة
وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، موضحًا أن نسبة النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامة 74%، و76% فى الشعبة العلمية و70% الشعبة الأدبية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، والأوائل، أن النظام الجديد يقيس الفهم والتحليل لا الحفظ.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021

وأكد الوزير أنه بالمقارنة مع السنوات القليلة الماضية، فإن مؤشرات نسبة النجاح للموضوعات التي تم تصحيحها مطمئنة للغاية، وقال إنه لا داعي للخوف أو القلق وسنهنئ قريبا أطفالنا المجتهدين، وسيعقد وزير التربية والتعليم اجتماعا لإعلان النتائج الافتتاحية للمدارس الثانوية وأقسام العلوم والآداب المختلفة في عام 2021، وكذلك نسبة النجاح بالمدارس الثانوية مقارنة بالعام الماضي.

ولمعرفة النتيجة اضغط هنا.

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