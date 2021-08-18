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الجولة الثانية.. موعد مباراة توتنهام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 08:32 ص
توتنهام
توتنهام
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي توتنهام لمواجهة نظيره وولفرهامبتون، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة توتنهام أمام نظيره وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية مولينو.

وفاز توتنهام على مانشستر سيتي، في افتتاح مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف نظيف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

الكلمات المفتاحية

توتنهام الدوري الانجليزي

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