Advertisements

ميدو: الزمالك أثبت أنه فريق بطولات.. وكارتيرون "معلم"

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 08:59 ص
كارتيرون
كارتيرون
أحمد عصام
Advertisements
أكد النجم أحمد حسام "ميدو"، أن فريق الزمالك أثبت بفوزه على وادى دجلة أن نادى بطولات وصاحب تاريخ كبير.

وقال ميدو فى برنامجه الإذاعى "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "نادى الزمالك اصبح على بعد خطوة من الحصول علل بطولة الدورى ولكن يجب على لاعبى القلعة البيضاء ألا يحتفلوا باللقب الآن وإذا فاز بمباراتين سيحسم اللقب رسميا".

وأضاف: "لاعبو الزمالك أثبتوا أنهم رجال فى المواقف الصعبة، والارقام مبتكدبش، الزمالك الآن علي صدارة الدوري، وهو الأحق بذلك من حيث كل شئ".

ميدو: كارتيرون "معلم"..ولاعبي الزمالك "رجالة"
أكد النجم أحمد حسام "ميدو"، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، قام بمغامرة فنية فى التشكيل أمام وادى دجلة.

وقال ميدو فى برنامجه الإذاعى "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "كنت أخشى على الزمالك بسبب التشكيل ولكن كارتيرون غامر على حياته بإحداث ٦ تغييرات أمس أمام وادى دجلة ولكن اللاعبين لم يخذلوه وكانوا مركزين بشكل كبير".

وأضاف: "فى الشوط الأول كان هناك هجمات مرتدة خطرة على الزمالك، ولكن اللاعبين كان عندهم يقين وثقة بالفوز حتى الدقائق الأخيرة، وكارتيرون بعد تسجيل الهدف لعب على الهجمة المرتدة وهو أثبت أنه "معلم" بعدما نجح فى تجهيز جميع اللاعبين".

الكلمات المفتاحية

كارتيرون الزمالك الدوري

أخبار تهمك

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

منذ حوالي 20 ساعة

لابورتا يجهز مفاجأة سارة لعشاق برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

وكيل رونالدو يحسم وجهة اللاعب المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو: الزمالك أثبت أنه فريق بطولات.. وكارتيرون "معلم"

منذ ساعة

أنشيلوتي يحسم موقفه من عودة رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| 5 حالات وفاة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي ينفجر غضبا بسبب موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد التعثر المفاجىء أمام طلائع الجيش في الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نتيجة الثانوية العامة 2021 على الفجر خلال دقائق بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 19 ساعة

موعد قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

مكالمة هاتفية تحسم صفقة القرن لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو: الزمالك لم يحسم الدوري.. وموسيماني أخطأ أمام طلائع الجيش

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة خصم 3 نقاط من الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يحسم ملف تجديد الصفقة الذهبية

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

ميدو يفجرها: موسيماني "زعلان" من نجم الأهلي لهذا السبب

ميدو: وادى دجلة فريق صاحب شخصية..والمباراة لن تكون سهلة على الأهلى

ميدو: خالد عيد سبب فوز الزمالك على غزل المحلة

ميدو: أطالب جماهير الزمالك بمساندة محمود علاء..وأوباما بديل شيكابالا أمام الاتحاد

ميدو: الزمالك أكثر فريق استفاد من فترة التوقف

ميدو: دجلة سيحصل على 3 نقاط فى نهاية الدوري بسبب شكوي فيفا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

12:41 ص

لابورتا يجهز مفاجأة سارة لعشاق برشلونة.. طالع التفاصيل

06:23 ص

موعد قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

08:02 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة خصم 3 نقاط من الزمالك

06:29 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان