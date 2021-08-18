ميدو: الزمالك أثبت أنه فريق بطولات.. وكارتيرون "معلم"

أكد النجم أحمد حسام "ميدو"، أن فريق الزمالك أثبت بفوزه على وادى دجلة أن نادى بطولات وصاحب تاريخ كبير.





وقال ميدو فى برنامجه الإذاعى "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "نادى الزمالك اصبح على بعد خطوة من الحصول علل بطولة الدورى ولكن يجب على لاعبى القلعة البيضاء ألا يحتفلوا باللقب الآن وإذا فاز بمباراتين سيحسم اللقب رسميا".





وأضاف: "لاعبو الزمالك أثبتوا أنهم رجال فى المواقف الصعبة، والارقام مبتكدبش، الزمالك الآن علي صدارة الدوري، وهو الأحق بذلك من حيث كل شئ".





ميدو: كارتيرون "معلم"..ولاعبي الزمالك "رجالة" أكد النجم أحمد حسام "ميدو"، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، قام بمغامرة فنية فى التشكيل أمام وادى دجلة.

وقال ميدو فى برنامجه الإذاعى "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "كنت أخشى على الزمالك بسبب التشكيل ولكن كارتيرون غامر على حياته بإحداث ٦ تغييرات أمس أمام وادى دجلة ولكن اللاعبين لم يخذلوه وكانوا مركزين بشكل كبير".

وأضاف: "فى الشوط الأول كان هناك هجمات مرتدة خطرة على الزمالك، ولكن اللاعبين كان عندهم يقين وثقة بالفوز حتى الدقائق الأخيرة، وكارتيرون بعد تسجيل الهدف لعب على الهجمة المرتدة وهو أثبت أنه "معلم" بعدما نجح فى تجهيز جميع اللاعبين".



