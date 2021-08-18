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بالميراس يعبر للمربع الذهبي في كأس ليبرتادوريس

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 09:02 ص
بوابة الفجر
وكالات
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صعد بالميراس إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الليبرتادوريس لكرة القدم بعدما تغلب على ساو باولو 3 / 0 مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينيتش) في المواجهة البرازيلية الخالصة التي جمعت الفريقين في افتتاح جولة إياب دور الثمانية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1 / 1 وبذلك تأهل بالميراس إلى المربع الذهبي فائزا بنتيجة إجمالية 4 / 1 .

وسجل الأهداف الثلاثة لبالميراس رافائيل فيجا وإيدواردو بيريرا رودريجيز وباتريك دي باولا كاريرو في الدقائق العاشرة و67 و78 .

وأنهى ساو باولو المباراة بعشرة لاعبين، حيث طرد فيتور فريزارين بوينو من صفوف الفريق في الدقيقة 82 .

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