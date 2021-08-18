بالميراس يعبر للمربع الذهبي في كأس ليبرتادوريس

صعد بالميراس إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الليبرتادوريس لكرة القدم بعدما تغلب على ساو باولو 3 / 0 مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينيتش) في المواجهة البرازيلية الخالصة التي جمعت الفريقين في افتتاح جولة إياب دور الثمانية.





وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1 / 1 وبذلك تأهل بالميراس إلى المربع الذهبي فائزا بنتيجة إجمالية 4 / 1 .





وسجل الأهداف الثلاثة لبالميراس رافائيل فيجا وإيدواردو بيريرا رودريجيز وباتريك دي باولا كاريرو في الدقائق العاشرة و67 و78 .





وأنهى ساو باولو المباراة بعشرة لاعبين، حيث طرد فيتور فريزارين بوينو من صفوف الفريق في الدقيقة 82 .