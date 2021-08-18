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مسؤول في حركة طالبان: سنجري حوارا مع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 09:03 ص
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات
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قال مسؤول في حركة طالبان، اليوم الأربعاء، إن الحركة ستجري حوارًا مع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة لضمان شعورهم بالأمان، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

 

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

 

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

الكلمات المفتاحية

حوار حركة طالبان الحكومة الأفغانية افغانستان

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