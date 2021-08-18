Advertisements

د.حماد عبدالله يكتب: مغتصبى أراضى الدولة"بالقانون" !!

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 09:03 ص
بوابة الفجر
Advertisements

قانون وضع اليد هو قانون الغابات والبراري والدول التي لم تصحوا من نومها بعد !! 
قانون لا يوجد مثيل له في أي مكان في العالم ولم أسمع به في ظل حكومات ديكتاتورية أو ديمقراطية أو "نصف نصف" أو حتى في نظام الحكم القبلي فى أواسط وجنوب أفريقيا !! 
هذا القانون السيئ السمعة والذى وصلت سمعته إلى اليابان وعاصمتها "طوكيو" والتي أثيرت في إحدى زيارات وزير الإستثمار الأسبق (د.محمود محيى الدين) المروج للإستثمار لتنمية "مصر" وأحد روافع مؤشر النمو الإقتصادي في البلاد !! ومواجهته للشركة اليابانية الهاربة من التنمية الزراعية وما عليها من صناعة في الغذاء وفي الأدوية وفي الأعشاب والمهم كل هذا فين ؟ في صعيد مصر المتعطش لإيجاد فرص إستثمار لزيادة التشغيل وتحويل المجتمع الصعيدي إلى مجتمع جاذب لأهله وللأعراب من خارجه بدلاً من أنه الأن مجتمع طارد لأبنائه ، ساعيين للبحث عن لقمة العيش سواء في عواصم المدن الكبرى في مصر ، أو فى دول الخليج التي أصبحت مكتظة الأرصفة بهؤلاء الشباب الصعيدي الباحث عن عمل ، في سوق العقارات أو في رصف الشوارع أو في أي عمل متدني كان ! 
راعني أيضاً بأن المستخدم لهذا القانون والواضع يده وقدمه ورأسه في قطعة الأرض 7000 فدان كان من أحد مشرعي الأمة نائب برلماني سبق له أنه كان شرطياً ، برتبه كبيرة بمعنى أنه كان دارساً للقانون ثم محافظاً على تنفيذ القانون ثم اليوم في مكان مشرع للقانون !!
وهو في نفس الوقت كان ( واضع يد ) على أرض مصرية جائتها الفرصة لكى تنمي بشركة جادة يابانية سوف تعمل على إمتصاص أيدي عاملة في السبعة ألاف فدان بواقع ألف مواطن لكل فدان وملحقاته من مصانع التجفيف والترطيب والتعبئة والتغليف والتصدير والنقل وخلافه .
لم يسمح هذا المسئول الوطني حينها لهذه الطفرة من أجل أبناء بلده وللأسف الشديد والذي يمثلهم في البرلمان لم يسمح لهذا النمو أن يتم بل ما تم نشره على لسانه ولم يكذبه بأنه سيقطع رجل أي ياباني يأتي إلى هذه الأرض في الصعيد !!هل هناك بجاحة أكثر من كده !!
هل هناك دولة تحمي أرضها وتحمي ممتلكاتها وتحافظ علي وعودها مع شركات مصرية أو أجنبية في ظل ( الماراثون ) الذي تقوم به لجلب إستثمار مباشر لمصر وبجانب برنامج طموح سواء كان برنامج الرئيس 
"السيسى" أو برنامج الحكومة نحو تنمية الصعيد ووضعه على خريطة البشر القابلين للحياة الكريمة في بلادهم !!وهل مثل هذه الحالة قد إنتهت تماماً بين أرجاء "مصر" أم ما زالت مثل هذه الوقائع تعيش بيننا فى بجاحة ، هذا سؤال إلى الدكتور "مصطفى مدبولى" المسئول عن هذا الملف فى الدولة اليوم.
إن قانون وضع اليد يجب أن يكون له أولوية في الأجندة التشريعية المصرية بعيداً عن أيادي المغتصبين لكراسي البرلمان أو غيرهم من واضعي اليد !!ومغتصبى أراضى الدولة !



 

أخبار تهمك

لابورتا يجهز مفاجأة سارة لعشاق برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

منذ حوالي 20 ساعة

أنشيلوتي يحسم موقفه من عودة رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد التعثر المفاجىء أمام طلائع الجيش في الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة خصم 3 نقاط من الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

وكيل رونالدو يحسم وجهة اللاعب المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يحسم ملف تجديد الصفقة الذهبية

منذ نصف ساعة

ميدو: الزمالك أثبت أنه فريق بطولات.. وكارتيرون "معلم"

منذ ساعة

نجم الأهلي ينفجر غضبا بسبب موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| 5 حالات وفاة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نتيجة الثانوية العامة 2021 على الفجر خلال دقائق بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موعد قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

مكالمة هاتفية تحسم صفقة القرن لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو: الزمالك لم يحسم الدوري.. وموسيماني أخطأ أمام طلائع الجيش

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

12:41 ص

لابورتا يجهز مفاجأة سارة لعشاق برشلونة.. طالع التفاصيل

06:23 ص

موعد قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

08:02 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة خصم 3 نقاط من الزمالك

06:29 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان