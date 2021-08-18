باربرا ستريساند تهاجم نسخة ليدي جاجا من فيلمها الكلاسيكي



وحسب صحيفة ديلي ميل، هذه النسخة الكلاسيكية من الفيلم طرحت في عام 1976، والنسخة الحديثة طرحت منذ عامين من بطولة ليدي جاجا و برادلي كوبر.



ومن وجهة نظر نجمة النسخة الأصلية من الفيلم، كان الأولى أن يؤدي ادوار البطولة في النسخة الحديثة كل من ويل سميث وبيونسيه.



في أحدث حوار لها، أعربت النجمة الكلاسيكية الشهيرة باربرا ستريساند عن إستيائها من النسخة الحديثة التي طرحت من فيلمها الكلاسيكي A star is born.