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باربرا ستريساند تهاجم نسخة ليدي جاجا من فيلمها الكلاسيكي
الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 09:12 ص
أحمد جمال أحمد
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في أحدث حوار لها، أعربت النجمة الكلاسيكية الشهيرة باربرا ستريساند عن إستيائها من النسخة الحديثة التي طرحت من فيلمها الكلاسيكي A star is born.
وحسب صحيفة ديلي ميل، هذه النسخة الكلاسيكية من الفيلم طرحت في عام 1976، والنسخة الحديثة طرحت منذ عامين من بطولة ليدي جاجا و برادلي كوبر.
ومن وجهة نظر نجمة النسخة الأصلية من الفيلم، كان الأولى أن يؤدي ادوار البطولة في النسخة الحديثة كل من ويل سميث وبيونسيه.
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