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باربرا ستريساند تهاجم نسخة ليدي جاجا من فيلمها الكلاسيكي

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 09:12 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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في أحدث حوار لها، أعربت النجمة الكلاسيكية الشهيرة باربرا ستريساند عن إستيائها من النسخة الحديثة التي طرحت من فيلمها الكلاسيكي A star is born.

وحسب صحيفة ديلي ميل، هذه النسخة الكلاسيكية من الفيلم طرحت في عام 1976، والنسخة الحديثة طرحت منذ عامين من بطولة ليدي جاجا و برادلي كوبر.

ومن وجهة نظر نجمة النسخة الأصلية من الفيلم، كان الأولى أن يؤدي ادوار البطولة في النسخة الحديثة كل من ويل سميث وبيونسيه.

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