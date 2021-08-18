الحمام يضم مدافع المنصورة لموسمين في القسم الثاني

نجح نادي الحمام في التعاقد مع مصطفي شامخ مدافع المنصورة في تاسع صفقات الفريق المطروحي الصيفيه إستعدادا للموسم الجديد.



جاء التوقيع في حضور إبراهيم رسلان مدير التعاقدات، وعبد الرحمن محي مدرب الفريق، ومينا وديع وكيل اللاعب.



يذكر أن الفريق المطروحي قد تعاقد مع مؤمن فكري لاعب المنصورة، وعمر نبيل" حته" لاعب عثماثون طنطا ، وإبراهيم فرنسا لاعب بيلا، وإبراهيم الحديدي لاعب صيد المحلة، ومحمد معوض لاعب سيدي سالم، ومحمد جدو لاعب المنيا، وأحمد سالم لاعب مالية كفر الزيات، وعبد الرحيم عموري لاعب مركز شباب كوم حماده.