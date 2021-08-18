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أمريكا تسجل أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 09:23 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد.

 

 ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

 

 وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.

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فيروس كورونا أمريكا إصابات كورونا

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