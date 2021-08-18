ميدو: الزمالك لم يحسم الدوري.. وموسيماني أخطأ أمام طلائع الجيش

كشف النجم أحمد حسام "ميدو"، كواليس حديثه مع لاعبى الزمالك، خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد الخروج المبكر من دورى أبطال أفريقيا ورغبتهم فى التتويج ببطولة الدورى.





وقال ميدو فى برنامجه الإذاعى "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "خلال حديثي مع لاعبي الزمالك طوال الفترة الماضية رأيت فيهم "تركيز كبير، وكلام قليل" مما جعلهم الآن علي صدارة الدوري عن جدارة واستحقاق ورغبتهم فى الحصول على بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم".





وأضاف: "مباراة سيراميكا كليوباترا فى السويس صعبة لأن المنافس قوى واللاعبين لديهك خبرات كبيرة ومدير فني مميز وكل مباريات الدورى صعبة ويجب على جماهير الزمالك تعلم بأنها لم تفز بالدورى حتى الآن".



