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ميدو: الزمالك لم يحسم الدوري.. وموسيماني أخطأ أمام طلائع الجيش
الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 09:31 ص
أحمد عصام
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كشف النجم أحمد حسام "ميدو"، كواليس حديثه مع لاعبى الزمالك، خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد الخروج المبكر من دورى أبطال أفريقيا ورغبتهم فى التتويج ببطولة الدورى.
وقال ميدو فى برنامجه الإذاعى "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "خلال حديثي مع لاعبي الزمالك طوال الفترة الماضية رأيت فيهم "تركيز كبير، وكلام قليل" مما جعلهم الآن علي صدارة الدوري عن جدارة واستحقاق ورغبتهم فى الحصول على بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم".
وأضاف: "مباراة سيراميكا كليوباترا فى السويس صعبة لأن المنافس قوى واللاعبين لديهك خبرات كبيرة ومدير فني مميز وكل مباريات الدورى صعبة ويجب على جماهير الزمالك تعلم بأنها لم تفز بالدورى حتى الآن".
ميدو: موسيماني أخطأ أمام طلائع الجيش..وتقنية خط المرمى "واجبة" لحماية الحكام
أكد النجم أحمد حسام "ميدو"، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفنى لفريق الاهلى، أخطأ بعدم إحداث تغيير تكتيكي داخل الملعب خلال مواجهة طلائع الجيش.
وقال ميدو فى برنامجه الإذاعى "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "كان يجب على موسيماني أن يحدث تغيير بمشاركة افشة فى وسط الملعب بدلا من عمرو السولية ولكنه لم يفعل ذلك ومنح الفرصة لطلائع الجيش بأن يضغط على الفريق فى وسط الملعب".
وأضاف: "الدورى المصري قيمته ملايين ويجب أن يكون هناك تقنية على خط المرمي وهذا الامر موجود فى جميع دوريات العالم، وهذه التكنولوجيا تحمى الحكام من اللغط".
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