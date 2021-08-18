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ريال مدريد يحسم ملف تجديد الصفقة الذهبية

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 09:29 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
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كشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عن تحرك نادي ريال مدريد لتمديد عقد أحد نجوم الفريق في الفترة الحالية.

وكتب رومانو عبر حسابه على "فيسبوك": "يعمل ريال مدريد على تمديد عقد لاعب خط وسطه الأوروجوياني فيدي فالفيردي.

وارتبط اسم فالفيردي في وقتٍ سابق بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، الأمر الذي يدفع ريال مدريد لتجديد عقده، لتجنب أي شائعات حول مستقبله.

وأضاف: "الاتفاق على وشك الحدوث، حيث يعتبره ريال مدريد أحد اللاعبين غير القابلين للبيع في الحاضر والمستقبل، ومن المتوقع الإعلان عن تجديد عقد فيدي فالفيردي قريبًا، بعد فترة وجيزة من التجديد مع داني كارفاخال وتيبو كورتوا".

الكلمات المفتاحية

فالفيردي ريال مدريد

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