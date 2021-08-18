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رويترز: بريطانيا تستقبل 1000 شخص من أفغانستان يوميًا

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 09:32 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، الأربعاء، إن بريطانيا تمكنت من إبعاد نحو ألف شخص يوميا من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد. وقالت لتلفزيون بي بي سي: "لقد اخرجنا حتى الآن ما يقرب من 1000 شخص يوميًا".

وتابعت "ما زلنا نستخرج الرعايا البريطانيين... والمواطنين الأفغان الذين هم جزء من مخططنا المعين محليًا". وقد أعلنت بريطانيا يوم الثلاثاء عن خطط لاستقبال ما يصل إلى 5000 أفغاني فروا من طالبان خلال العام الأول من برنامج إعادة التوطين الجديد. ستعطي الأولوية للنساء والفتيات والأقليات الدينية والأقليات الأخرى.

تقوم القوى الأجنبية بتقييم كيفية الرد بعد أن سيطر مقاتلو طالبان الإسلاميون بسرعة على السيطرة في أفغانستان، حيث يخشى الكثيرون الانهيار السريع لحقوق المرأة، على الرغم من التطمينات على عكس ذلك. وتخطط بريطانيا بالفعل لنقل 5000 شخص كجزء من سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية، المصممة لمساعدة الموظفين الحاليين والسابقين في حكومة المملكة المتحدة، وأعلنت يوم الثلاثاء عن خطط للمضي قدمًا في خطة جديدة.

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل: "أريد أن أضمن أننا كدولة نبذل قصارى جهدنا لتقديم الدعم للفارين من أفغانستان الأكثر ضعفًا حتى يتمكنوا من بدء حياة جديدة بأمان في المملكة المتحدة.. خطة إعادة توطين المواطنين الأفغان ستنقذ الأرواح".

واجهت حكومة المحافظين ضغوطا من أحزاب المعارضة والجمعيات الخيرية لتحديد تفاصيل كيف ستساعد الأفغان. وقالت وزارة باتيل إن البرنامج يهدف على المدى الطويل إلى مساعدة ما يصل إلى 20 ألف شخص. وفي مقال نشرته باتيل في صحيفة التلغراف، دعت الدول الأخرى إلى المساعدة في استقبال اللاجئين الأفغان أيضًا.

الكلمات المفتاحية

لاجئين افغان بريطانيا

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