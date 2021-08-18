عقد المؤتمر الأول الموسع لمحافظتي قنا والأقصر بشأن تأهيل المساقي والري الحديث

عقدت وزارتي "الري" و"الزراعة"، المؤتمر الأول الموسع لمحافظتي قنا والأقصر، وذلك في إطار خطة وزارة الموارد المائية والري الرامية للحفاظ على المياه وترشيد إستخدامها، وفي ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بعقد سلسلة من المؤتمرات المشتركة بين وزارتي الري والزراعة، وممثلي البنوك الوطنية "الأهلي والزراعي" بشأن تأهيل المساقي، والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.



وشهد المؤتمر حضور المهندس محمود السعدي مستشار وزارة الري لإدارة شئون المياه، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور مؤمن الشرقاوي رئيس الادارة المركزية للتوجيه المائي بوزارة الري، والمهندس صبري أبو شامة رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بقنا، ووكيلى وزارة الزراعة بمحافظتي قنا والأقصر، ومديرو عموم الري والتطوير والتوجيه المائي والتعاون الزراعي، وممثلو البنوك، ورؤساء مجالس إدارة الجمعيات الزراعية، ورؤساء مجالس إدارات روابط مستخدمي المياه، ومديري هندسات الري، وفريق عمل التوجيه المائي بوزارة الرى.



وصرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري بأن المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والري بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقي بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث، واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية، بهدف ترشيد إستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه.



وأضاف "عبد العاطى" أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات "الري - الزراعة - المالية"، والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة، من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن طرح 15 عقد بمحافظات "القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الإسكندرية - الفيوم - أسيوط"، بإجمالي 557 مسقي بتكلفة 643 مليون جنيه بأطوال 462 كيلومترًا، مؤكدًا أنه تم نهو التنفيذ في 8.50 كيلومترًا، وجاري العمل في باقي الأطوال.



وخلال المؤتمر، عرض ممثلي وزارتي الري والزراعة، التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر، وعرض السياسة المائية التي وضعتها الدولة لمجابهة تلك التحديات، من خلال نهج يتبنى تنفيذ العديد من المشروعات القومية على نطاق واسع وبمعدلات غير مسبوقة، والتي تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكافة المزارعين.



كما تم خلال المؤتمر عرض بعض الممارسات المميزة والتجارب الرائدة لعدد من المزارعين الذين حولوا الري بأراضيهم لنظم الري الحديث، وما نتج عن ذلك من ترشيد في استخدام المياه وزيادة الإنتاجية وتوفير تكاليف الاسمدة والعمالة والطاقة.



وقامت الادارة المركزية للتوجيه المائي، بعرض الملامح الرئيسية لبرنامج وخطة العمل للبدء الفوري في تفعيل القرار الوزاري المشترك بين وزارتى الرى والزراعة، وتشجيع المزارعين على تنفيذ منظومة الري الحديث، وتأهيل المساقي، وذلك من خلال تفعيل دور الجمعيات الزراعية، وروابط مستخدمي المياه.



واختتمت فعاليات المؤتمر، بالاتفاق على قيام الجمعيات الزراعية بتجميع موافقة جميع المزارعين في زمامها على تأهيل المساقي وتنفيذ الري الحديث، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة على مستوى المحافظة من زمامات وأطوال المساقي وأسماء المنتفعين الحائزين للأراضي الواقعة بزمام الترعة ومساقيها.



كما وجهت الوزارتين بعقد اجتماعات أسبوعية للروابط والجمعيات الزراعية على مستوى كل هندسة، وإعداد كافة المستندات اللازمة للتمويل والبدء في تنفيذ تأهيل المساقي والري الحديث، بمشاركة البنوك والشركات المعنية بالتنفيذ، وعقد العديد من الورش والندوات المعنية برفع وعي كافة المزارعين، وحثهم على المشاركة الفعالة في تحديث منظومة الري، والتعاون خلال المراحل المختلفة لتحقيق المستهدف من تنفيذ هذه المنظومة على مستوى المحافظة.

