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تظلمات الثانوية العامة 2021.. 10 ضوابط تنتظر الطلاب

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 09:37 ص
بوابة الفجر
محمد العطار
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بعد إعلان نتيحة الثانوية العامة لعام 2021، بدأ بعض الطلاب وأولياء الأمور في التفكير في تقديم تظلم على درجاتهم في النتيجة بعدة مواد من أجل تحسين مجموعهم الكلي.


وقالت وزارة التربية والتعليم أن التظلم على الدرجات يبدأ من يوم الأحد 22 أغسطس المقبل، على أن يسداد المتظلم مبلغ 100 جنيه، عن كل مادة يرغب في تقديم التظلم عليها من خلال حساب 880404509 بالبنك المركزي المصري أو حساب 1543070416719000014 بالبنك الأهلي المصري لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وفيما يلي يقدم "الفجر" الخطوات التي يمكن أن يعتمد عليها الطلاب من أجل تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة:


- يتم التظلم بشكل الكترونى، من خلال: تطبيق طلب التظلم اونلاين، وسيتم فحصه من المتخصصين والرد عليه بنفس طريقة التقديم الإلكترونية، خاصة أن التصحيح تم في مقر واحد على مستوى الجمهورية بشكل مركزى، وليس في الكنترولات في مختلف المحافظات.

-  كما سيتم إتاحة رابط إلكتروني، الأحد المقبل، لمن يريد إعادة فحص الامتحان، وذلك حسب ما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

- يسدد الطالب أو الطالبة 100 جنيه على كل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال البريد وشركة فوري. وتقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة.

- يتم تقديم طلبات الاطلاع في المادة، أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام، والمراقبة، المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة.

- تقدم طلبات الاطلاع بالمقار المحددة لكل محافظة من محافظات الجمهورية، التي حددتها اللجنة، مرفقًا بها الإيصال الدال على سداد رسوم تظلمات الثانوية.

- سيتم فحص التظلمات يدويا، دون الاستعانة بأجهزة الخاصة بالماسح الضوئي، التي تم استخدامها في عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021.

- تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.

- يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان، كما يشترط تدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان.

- يكون اطلاع الطالب على أجزاء من الإجابات غير المقدرة في ورقة إجابته، أو تجميع الدرجات غير مطابق، أو هناك خطأ في تجميع الدرجات.

- تقوم وزارة التربية والتعليم بإخطار، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنتيجة الطالب بعد تعديل درجات المادة،أو المواد المتظلم فيها، خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار زيادة الدرجات.

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