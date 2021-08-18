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محافظ قنا: إعداد برنامجين لتوريد أسمدة بقيمة 96 مليون جنيه 

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 09:44 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا مع عدد من المزارعين المتضررين من عدم صرف المقررات السمادية للذرة الشامية والرفيعة، وذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس يسرى ذكى مدير عام مديرية الزراعة بقنا، والمهندس محمد الجيلانى، مدير عام التعاون الزراعي بالمديرية، وعدد من المزارعين المتضررين من عدم صرف المقررات السمادية.


و أشار محافظ قنا، إلى أنه تم إعداد برنامجين لتوريد أسمدة بإجمالي 29 ألف و500 طن، بقيمة 96 مليون جنيه  مدفوعة الثمن، بالتعاون مع كلا من: الشركة المصرية بالعين السخنة، وشركة ميبكو بدمياط مقدما، حيث تم توريد 22 ألف و750 طن، وتبقى منهم 6785 طن للتوريد، مؤكدا أن المحافظة حريصة على مصلحة المزارعين، وتوفير المخصصات السماديه المطلوبة للمزارعين.


و استمع محافظ قنا، لشكاوى المزارعين الخاصة بعدم قبول حجز المقررات السمادية للذرة الشامية والرفيعة من الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، ووعد سيادته المزارعين بالاستجابة لشكواهم وصرف المخصصات السمادية المتأخرة لهم خلال يومين، موجها بضرورة التواصل مع مدير الشركة المصرية للتنمية الزراعية لدعم الجمعيات الزراعية التابعة لها بقنا وتوفير كافة المخصصات السمادية اللازمة. 


يذكر أن عدد الجمعيات الزراعية بمحافظة قنا تصل إلى 162 جمعية زراعية، بواقع 21 جمعية بمدينة دشنا، 26 جمعية زراعية بمركز قنا، و5 جمعيات زراعية بمركز الوقف، 8 جمعيات بمركز قفط، و7 جمعيات بمركز نقادة، و34 جمعية بمركز أبو تشت،و 10 جمعيات زراعية بمركز فرشوط، و  27 جمعية بمركز نجع حمادي، و24 جمعية بمركز قوص، حيث تحصل الجمعيات على متطلباتها من الشركات الزراعية المتعاقدة مع وزارة الزراعة بنسبة تصل إلى 55% من انتاجها، والباقي تقوم الشركات ببيعه حر أو للتصدير.

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