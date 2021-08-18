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طالبان تستخدم نبرة تصالحية وتتعهد بتحقيق السلام واحترام حقوق المرأة

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 09:46 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت حركة طالبان إنها تريد علاقات سلمية مع الدول الأخرى وستحترم حقوق المرأة في إطار الشريعة الإسلامية، حيث عقدوا أول مؤتمر صحفي رسمي لهم منذ سيطرتهم الخاطفة على كابول.

وجاءت تصريحات طالبان، التي كانت تفتقر إلى التفاصيل لكنها تشير إلى خط أكثر ليونة مما كانت عليه خلال حكمهم قبل 20 عامًا، في الوقت الذي استأنفت فيه الولايات المتحدة والحلفاء الغربيون إجلاء الدبلوماسيين والمدنيين في اليوم التالي لمشاهد الفوضى في مطار كابول حيث احتشد الأفغان على المدرج.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرحلات الجوية أجلت نحو 1100 أمريكي من كابول يوم الثلاثاء. وبينما عززت طالبان سلطتها، قالت طالبان إن أحد قادتها وشركائها المؤسسين، الملا عبد الغني بردار، عاد إلى أفغانستان لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات. اعتُقل بارادار في عام 2010، لكن أُطلق سراحه من السجن في عام 2018 بناءً على طلب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حتى يتمكن من المشاركة في محادثات السلام.


وقال المتحدث الرئيسي للحركة ذبيح الله مجاهد "لا نريد أي أعداء داخليين أو خارجيين". وأضاف أنه سيتم السماح للمرأة بالعمل والدراسة "وستكون نشطة للغاية في المجتمع ولكن في إطار الإسلام".

مع اندفاعهم للإخلاء، قامت القوى الأجنبية بتقييم كيفية الرد بعد ذوبان القوات الأفغانية في غضون أيام فقط، مع ما توقعه الكثيرون على أنه الانهيار السريع المحتمل لحقوق المرأة. وقالت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد لقناة MSNBC يوم الثلاثاء "إذا أرادت (طالبان) أي احترام، وإذا كانوا يريدون أي اعتراف من المجتمع الدولي، فعليهم أن يكونوا مدركين تمامًا لحقيقة أننا سنراقب كيف يعاملون النساء والفتيات، وعلى نطاق أوسع، المجتمع المدني. وهم يحاولون تشكيل حكومة".

الكلمات المفتاحية

طالبان افغانستان

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