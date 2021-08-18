هذه الأدعية مستحب ترديدها في يوم عاشوراء

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير كافة التفاصيل المتعلقة بيوم عاشوراء العظيم، ننشر لكم في السطور التالية بعض الأدعية التي يفضل ترديدها ومستحب قولها في يوم عاشوراء الذي يوافق 10 من محرم لعام 1443، 18 من أغسطس لعام 2021.





ومن الأدعية المستحب قولها في يوم عاشوراء ما يلي:

دعاء مستحب ترديده في يوم عاشوراء.. «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار».





دعاء مستحب ترديده في يوم عاشوراء.. «يا رحمن الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا والآخرة وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحييني حياة طيبة وتوفّني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».



