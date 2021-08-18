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توماس باخ يحضر افتتاح الألعاب البارالمبية

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 09:55 ص
باخ
باخ
وكالات
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ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الأربعاء أن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية سيزور اليابان لحضور حفل افتتاح ألعاب طوكيو البارالمبية.

وأضافت الوكالة نقلا عن عدة مصادر لم تذكرها أنه من المتوقع وصول باخ إلى اليابان في 23 أغسطس/ آب.

جدير بالذكر أن الجهات الأربع المعنية بالألعاب البارالمبية اتفقت على إقامة المنافسات دون جماهير.

وتنطلق الألعاب البارالمبية في 24 أغسطس/ آب الجاري، وتمتد حتى الخامس من سبتمبر/ أيلول المقبل.

واختتمت منافسات أولمبياد طوكيو 2020 في وقت سابق هذا الشهر بعد إقامة الألعاب دون جماهير أيضًا بسبب وباء كورونا.

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