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القبض علي عامل حاول سرقة القرط الذهبي لطفلة في الدقهلية

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 01:58 م
اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية
اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية
محمد كشك
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ألقى أهالي قرية الدروتين التابعة لمركز نبروه بنحافظة الدقهلية القبض علي عامل خطف القرط الذهبي من طفلة حال سيرها بالشارع، ونجح الأهالي في الإمساك به.

تلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية يفيد بتحرير محضر في مركز شرطة نبروه من المدعو علي سعد الدين علي سعد الدين ۳۵ سنة عامل ومقيم قرية " الدروتين " دائرة المركز ممسكا بالمدعو أحمد سالم عبد النبی جلال ۲۳ سنة عامل، ومقيم بذات القرية.

و قرر في محضره بقيام الثاني باستيقاف نجلته آية سعد الدين علي سعد الدين حال سيرها بأحد شوارع القرية وجذب القرط الذهبي من أذنها اليمنى، وباستغاثة نجلته قام بمساعدة الأهالي يضبطه، والقرط الذهبي بحوزته.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه للواقعة وتبين إصابته بكدمات بسيطة بالوجه، وأضاف أن إصابته حدثت حال قيام الأهالي الإمساك به، ولم يتهم أحد بالتسبب في حدوث إصابته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۹۷۹۶۷ جنح مركز نبروه، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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