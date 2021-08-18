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الأكاديمية العربية للعلوم تكرم أبطال مصر الأوليمبيين

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 02:00 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
محمد رجب - دينا حسن
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كرمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أبطال مصر الحاصلين على ميداليات أولمبية بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ٢٠٢٠، ومن بينهم الطالب سيف عيسى خريج كلية الإدارة فرع الدقي، وأحمد الجندي الطالب بكلية الهندسة فرع القاهرة.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن إنجاز هؤلاء الأبطال وتكريمهم من قبل بيتهم الأكاديمية العربية يؤكد مدى حرص هذا الصرح التعليمى على دعم الشباب المصرى رياضيا وعلميا، مشيرًا إلى أنه يقدر تماما قرار رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج  بإعطاء اللاعب احمد الجندى منحة دراسية  كاملة لاستكمال دراسته بكلية الهندسة. 
 
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن رعاية الأكاديمية لهؤلاء الأبطال حافظ على تواجدهم ونجاحهم رياضيآ وعلميا مشيرا إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية نحو رعاية هؤلاء الابطال رياضيآ وعلميا.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعلم تماما الدور التعليمى والدعم القوى الذى تقدمه الأكاديمية لأبنائها الطلاب أصحاب الإنجازات الرياضية مثل أحمد الجندى، وسيف عيسى، ومحمد إبراهيم كيشو.

من جانبه أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية العربية أن تكريم ابطال مصر وأبناء الأكاديمية الحاصلين على ميداليات متنوعة بأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ استكمالا لدور الأكاديمية العربية فى دعم أبطال مصر الرياضيين.

وأوضح رئيس الأكاديمية أن الدعم القوى الذى قدمته  وزارة الشباب والرياضة لهؤلاء الرياضيين قبل سفرهم جاءت نتائجه على أرض الواقع بتحقيق الميداليات المتنوعة ورفع اسم جمهورية مصر العربية عاليآ مشيرا إلى أن الأكاديمية ستستكمل دورها نحو دعم هؤلاء الابطال بمنح احمد اسامة الجندى لاعب المنتخب المصرى فى الخماسي الحديث منحة دراسية كاملة لاستكمال دراسته بكلية الهندسة فرع القاهرة. 
 
وأضاف رئيس الأكاديمية أن الأكاديمية  لن تدخر جهدا في دعم ورعاية أبنائها الرياضيين الأبطال في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية متمنيا دوام التقدم والنجاح لأبناء الأكاديمية الأبطال على كافة الأصعدة.

الكلمات المفتاحية

تكريم أبطال مصر الأوليمبيين الأكاديمية العربية للعلوم أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠

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