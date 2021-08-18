ياسر الحريري عن نجاح حفل الهضبة بالعلمين الجديدة: جمهور عمرو دياب "أورجنيك".. للمرة الأولى نجاح الحفل بدون "اقتحام"



وأوضح الحريري أن هناك الكثير من النجوم الكبار لديهم أيضا ملايين المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي ولكن ليس لديهم الجمهور الفعلي الذي قد يتحمل مشقة سفر من أجل حضور حفلاتهم حتي وأن كانت تذكرة دخول الحفل مخفضة .





وأكد الحريري أن نجاح حفل النجم الكبير عمرو دياب في العلمين الجديدة جاء نتيجة تعاون عدة جهات بداية من "دي ميديا" المسؤلة عن إنتاج الحفل والتي وفرت كل عوامل النجاح من تنظيم وتأمين للجمهور على درجات المسؤلية وللمرة الأولى منع اقتحام البوابات المتعاد في كل حفلات الهضبة بالساحل .. بالإضافة إلى وجود عناصر نجاح من تصميم وتنقيذ مسرح مبهر لتامر فوزي وإضاءة ومؤثرات بصرية للعالمي وليد الحريري وابداع غير مسبق لأحمد عصام وال "fire show" الذي نال إعجاب الهضبة لما بذله من مجهود في تراقص السنة النيران بشكل يتوافق مع نغمات كل أغنية بالإضافة إلى عرضي إفتتاح وختام الحفل.





علي جانب آخر حرص الهضبة مساء اليوم على عرض فيديو الحفل علي قناته ب "يوتيوب" والذي يبرز تفاصيل أقوى وانجح حفلات صيف ٢٠٢١ بالعملين الجديدة.



وكان الهضبة قد أحيا حفلا جماهيريا ضخما ضمن الدورة الثانية لمهرجان الماسة العلمين بحضور كامل العدد.



وكان ضمن الحضور في الجانب المخصص لكبار الشخصيات الإعلامي ممدوح موسى والفنان محمد لطفي ومحامي الهضبة أشرف عبد العزيز ونجله والإعلامية شيرين ربيع وحنان السراج

كشف ال dj الشهير ياسر الحريري منظم الحفل الجماهيري الاضخم في صيف ٢٠٢١ للميجا ستار عمرو دياب العديد من الكواليس والأسرار التي ساهمت في خروج الحفل بمواصفات عالمية ليكون واجهة ترفيهية حضارية لمنطقة العلمين الجديدة .وأكد الحريري أن حفل النجم عمرو دياب عادة من الأكثر المناسبات التي تشكل عبئا ومسؤلية كبيرة على أي منظم مهما كانت إمكانياته وبخاصة حفله الجماهيري السنوي بالساحل الشمالي، فرغم ابتاعد مكان الحفل عن المحافظات والمدن الكبيرة مثل القاهرة والاسكندرية إلا أن الحفل يتوافد عليه الآلاف من مختلف محافظات الجمهورية ومن مختلف الأعمار بالإضافة إلى عدد كبير من أبناء الجالية العربية بمصر .وأشار الحريري أن الهضبة لديه متابعين بالملايين على مواقع التواصل الإجتماعي إلا أن جمهوره "اورجنيك" يحرص علي حضور حفلاته وبخاصة حفله الصيفي السنوي بالساحل الشمالي رغم مشقته وارتفاع تذكرة دخول الحفل.