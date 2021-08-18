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تصريحات هامة من وزير التعليم أمام اجتماع للحكومة

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قدم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عرضًا حول نتائج امتحانات الثانوية العام للعام الدراسي 2020/2021، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي عقد اليوم بمدينة العلمين الجديدة.

واستهل الوزير العرض بتقديم التهنئة للطلاب الذين أنهوا مرحلة تعليمهم الثانوية بنجاح، واصفًا هذه الدفعة من الخريجين بالدفعة التاريخية، متمنيًا لهم التوفيق في دراستهم الجامعية، كما قدم الشكر لجميع المشاركين والقائمين على إتمام عقد امتحانات الثانوية لهذا العام على أكمل وجه.

ونوه وزير التربية والتعليم إلى أنه تم البدء في تطوير منظومة الثانوية العامة منذ عام 2017، حيث تم استحداث نظام تقييم جديد لقياس مستويات فهم نواتج التعلم، من خلال قياس مستويات الفهم والتطبيق والتحليل، بدلًا من استرجاع المعلومات، لافتًا إلى أنه تم بناء بنوك أسئلة معيارية للمرحلة الثانوية بمواصفات عالمية، وإجراء العديد من الامتحانات التجريبية للطلاب، وتطبيق تصحيح إلكتروني للامتحانات دون الاعتماد على العنصر البشرى، حيث تم ذلك بواسطة حوالى 400 من رجال التعليم بدلًا من حوالى 100 ألف من المصححين في السنوات السابقة.

وأوضح، أنه تم العمل على تعميق استخدام التكنولوجيا، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية في المدارس، واستخدام "التابلت" كوسيلة اطلاع وتعلم من المصادر الرقمية الإضافية، إلى جانب بناء مصادر للتعلم كالقنوات التعليمية التليفزيونية، والبث المباشر، فضلًا عن بنك المعرفة المصري، وحصص مصر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن اجمالي المشتركين على قناة مدرستنا وصل إلى أكثر من 60 ألف مشترك، وحققت مشاهدات القناة أكثر من مليون مشاهدة، فيما سجلت المشاهدات لمحتوى فيديوهات حصص مصر نحو 1.4 مليون مشاهدة بإجمالي عدد ساعات تعلم وصلت إلى أكثر من 107 آلاف ساعة، وسجلت عدد المشاهدات للدليل الدراسي "المرحلة الثانوية" من خلال بنك المعرفة المصري أكثر من 417 مليون مشاهدة، كما سجلت المشاهدات للمواد الرقمية أكثر من 94 مليون مشاهدة، وكذا تم عقد نحو 52 مليون جلسة عبر بنك المعرفة المصري.

وتناول الدكتور طارق شوقي، خلال العرض إحصاء لعدد الحاضرين والناجحين والنسبة المئوية للنجاح، وذلك لطلاب العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة منذ تطبيق العام الواحد، موضحًا أن نسبة النجاح لهذا العام وصلت إلى 74%، مستعرضًا مقارنة لنسب النجاح حسب الشعبة مقارنة بالعام السابق، وتفصيلًا لفئات المجموع لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه فيما يتعلق بالتعامل مع حالات الغش والتسريب، فقد تم معاقبة وحرمان الطلاب الذين قاموا بهذه المخالفات، وتحويل 582 طالبا للنيابة العامة في هذا الصدد.

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وزير التعليم بوابة الفجر الفجر الثانويه العامة

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