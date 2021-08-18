حلم جديد يتحقق لمرضى زراعة القرنية برمد المنصورة

كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن إنجاز جديد على يد أطباء الدقهلية حيث نجح فريق طبي بإجراء أول عملية زرع قرنية بمستشفى رمد المنصورة وهو يعد إنجازا جديدا يضاف للخدمة الطبية المقدمة داخل المستشفى حيث تعد تلك العملية بمثابة خطوة هامة وأمل جديد لمرضى القرنية بمحافظة الدقهلية.



حيث تمكن الفريق الطبي من استقبال المريض والذي يبلغ من العمر 22 عاما واجراء عملية الزرع والتى استمرت لمدة ساعة.



وقد اطمأن وكيل صحة الدقهلية على الحالة الصحية للمريض عقب الانتهاء من العملية.



كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لإدارة المستشفى بقيادة الدكتورة عبير عبدالقادر مدير عام المستشفى والأطقم الطبية والتمريض والأطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.



الفريق الطبي هم الدكتور ناصر عمر استشاري طب وجراحة العيون، والدكتور احمد سليم استشارى طب وجراحة العيون، والدكتورة مروة نبيه أخصائي طب وجراحة العيون، والدكتورة أمل أبو ليلة استشاري التخدير ورئيس قسم التخدير بالمستشفى.



التمريض هم مس سارة المرشدي وبإشراف عام طبي واداري والدكتورة عبير عبد القادر استشاري طب وجراحة العيون ومديرة المستشفى.