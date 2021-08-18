Advertisements

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% في يوليو

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 02:07 م
بوابة الفجر
Advertisements
زاد التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2 في المائة في يوليو وهو أعلى معدل في 3 سنوات ويفوق هدف البنك المركزي الأوروبي للتضخم 2 في المائة حسبما أظهرته بيانات نهائية صدرت اليوم عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات مؤكدة تقديره السابق.

وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في المنطقة التي تضم 19 دولة ارتفعت 2.2 في المائة في يوليو على أساس سنوي بعد زيادة 1.9 في المائة في يونيو. وكان ذلك أعلى معدل منذ أكتوبر 2018 وفقا لـ"رويترز".

وهبط التضخم في المنطقة على أساس شهري 0.1 في المائة مما يتفق مع متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم. ويرجع المعدل المرتفع في يوليو بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار الطاقة التي قال يوروستات اليوم إنها زادت 14.3 في المائة على أساس سنوي في أعلى زيادة هذا العام.

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يقرر الإطاحة برباعي الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

تعرف على تفاصيل الميركاتو الصيفي داخل الأهلى

منذ أقل من نصف ساعة

توجيه عاجل من التعليم للطلاب المتظلمين على نتيجة الثانوية العامة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

لابورتا يجهز مفاجأة سارة لعشاق برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يفجرها: الزمالك سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

من يرتدي قميص ميسي؟.. برشلونة يفجر مفاجأة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن بيع قميص ميسي مع سان جيرمان

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نجم الأهلي يفتح النار على مروان محسن

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موعد الإعلان عن صفقات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

منذ يوم

عاجل.. مؤشر قوي يقرب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

منذ 12 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة خصم 3 نقاط من الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

بسبب كورونا.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة بشأن العام الدراسي الجديد

منذ 40 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نارية

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:45 م

عاجل.. مؤشر قوي يقرب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

نتيجة الثانوية العامة 2021 الآن عبر موقع الفجر

02:27 م

عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الزمالك بعد تعثر الأهلي

12:41 ص

عاجل.. كارتيرون يقرر الإطاحة برباعي الزمالك

01:33 م

بسبب كورونا.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة بشأن العام الدراسي الجديد

02:16 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان