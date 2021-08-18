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تعرف على تفاصيل مهرجان الموسيقى الكلاسيكية "إنكلاسيكا" في دبي أوبرا

الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تعرف على تفاصيل مهرجان الموسيقى الكلاسيكية إنكلاسيكا في دبي أوبرا

تستعد دبي أوبرا لإقامة الدورة العاشرة لمهرجان الموسيقى الكلاسيكية "إنكلاسيكا"، في الفترة من 28 أغسطس حتى 9 سبتمبر، ويكون المهرجان من إنتاج المؤسسة الأوروبية لدعم الثقافة.

تتنوّع فعاليات المهرجان التي ستستمر على مدى 43 يومًا بمشاركة 38 عازفًا منفردًا عالمي المستوى، و8 من أفضل فرق الأوركسترا، و12 من قادة الأوركسترا الأكثر تميّزًا في العالم.

ومن بين العازفين المنفردين الذين سيقدمون فقرات موسيقية على خشبة مسرح دبي أوبرا المشهورة عالميًا، عازف الكمان جيل شاهام، الحائز على جائزة جرامي وجائزة آفيري فيشير، عازف الكمان دانيال هوب، الحائز على جائزة ECHO كلاسيك للمرة السابعة، السوبرانو دانيال دو نيس، الحائزة على جائزة إيمي، وجائزة ECHO كلاسيك، وأورفي دور، وعازف البيانو رودولف بوشبندر، الحائز على جائزة ECHO كلاسيك، والميداليّة الذهبيّة لسالزبورغ وفيينا.

كما يشارك عازف التشيللو ستيفن إيسرليس، الحائز على جائزة جرامافون لأفضل ألبوم موسيقي للعام، وجائزة بريت لأفضل اختيار للنقّاد، وحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة قائد (CBE)، وعازف الكمان مكسيم فينغيروف، الحائز على جائزة جرامي، وجائزتي جرامافون للموسيقى الكلاسيكية، وجائزة بريت للموسيقى الكلاسيكية، و5 جوائز إيديسون للموسيقى الكلاسيكية.

كما يشهد المهرجان مشاركة العديد من فرق الأوركسترا المعروفة عالميًا، مثل الأوركسترا الروسيّة الوطنية (روسيا)، وأوركسترا الدولة السمفونية الأرمنية (أرمينيا)، والأوركسترا الفيلهارمونية السلوفاكية (سلوفاكيا)، والتي ستقدّم مجموعة متنوّعة من المقطوعات الموسيقية الشهيرة، والسيمفونيّات، والقصائد النغمية وغيرها من الأعمال المميّزة.


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